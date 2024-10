Fasano, Iannini: “Abbiamo provato a vincerla anche con 4 attaccanti’

Pareggio a reti bianche per il Fasano che si ferma sullo 0-0 al “Curlo” con la Costa D’Analfi. Il tecnico Iannini ha commentato la sfida nel post gara: “Loro hanno cambiato qualcosa rispetto all’ultima partita, poiché sono venuti con una punta in più ed hanno messo un under in porta. Peccato per il risultato perché meritavamo di passare in vantaggio e non siamo stati fortunati. Diciamo che con la terza partita in una settimana, il loro atteggiamento difensivo che li vedeva tutti dietro ed il nostro tentativo di scardinare la linea difensiva non è stato semplice. Dovevamo girare la palla in maniera più veloce, abbiamo un atteggiamento propositivo, poi andare a cercare determinate situazioni non è semplice. Quando l’avversario si consegna, se non la sblocchi subentra il nervosismo, si perde tempo. Sì è sentita un po’ di stanchezza, abbiamo cercato di vincere la partita, infatti ad un certo punto ci siamo messi con quattro attaccanti. Però non ci siamo riusciti”.

