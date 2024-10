Turris, Conte: “Abbiamo avuto occasioni per passare in vantaggio”

Dopo due vittorie consecutive, la Turris ottiene un punto nell’insidioso match dello Iacovone contro il Taranto. Un risultato commentato così da Mirko Conte, tecnico dei corallini, nel post gara: “Nel primo tempo ho avuto la sensazione che la partita fosse dalla parte nostra. Abbiamo avuto due occasioni per passare in vantaggio, l’espulsione ci ha condizionato ma abbiamo disputato un’ottima prestazione. Siamo riusciti a ripartire un paio di volte, avremmo potuto fare meglio ma dobbiamo essere contenti del risultato. Se fossimo rimasti in parità numerica avremmo potuto portare a casa la partita. Alla lunga, magari questo punto servirà ma eravamo reduci da due vittorie e abbiamo dimostrato di essere pronti anche in inferiorità numerica. È stata una prestazione di spirito, tecnicamente abbiamo disputato una gara migliore rispetto alle precedenti vittorie. Ora avremo due partite difficili e vogliamo allungare la scia di risultati utili positivi. Ho detto ai miei ragazzi di stare attenti, i problemi societari possono incidere ma quando una squadra scende in campo cerca di dare il meglio. Abbiamo affrontato un Taranto ben messo in campo, il mio messaggio è stato recepito e siamo stati bravi”.

