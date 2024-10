Taranto, Gautieri: “I ragazzi meritano un applauso”

Nonostante la superiorità numerica, il Taranto strappa solo un punto alla Turris. Questa l’analisi di Carmine Gautieri, tecnico degli ionici, al termine del match: “Siamo partiti bene, poi abbiamo subìto un po’ il palleggio della Turris e ci siamo abbassati. Penso che la squadra abbia dato tutto, abbiamo giocato a basso ritmo ma non è facile giocare contro la Turris. I ragazzi hanno dato tutto, è stata la partita che avremmo dovuto fare. Stiamo crescendo sotto tanti aspetti, la squadra sta bene ed è molto responsabile. In questo momento stanno giocando sempre gli stessi ma guardo molto l’aspetto tattico. Dobbiamo migliorare nell’attacco alla porta, come dimostrano le occasioni avute nella ripresa. Sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi, sappiamo da dove siamo partiti e in classifica siamo davanti alla Juventus Next Gen. Tutti pensavamo di poter vincere la gara di oggi ma rischiavamo anche di perdere. La società? Penso solo a lavorare. Speriamo tutti che la situazione si delinei bene e speriamo che possa migliorare. Voglio capire il da farsi anche sotto l’aspetto strutturale, abbiamo bisogno di qualcosa in più e speriamo che qualcosa si risolva. Ora affronteremo due partite difficili ma in questo campionato non esistono partite facili. La nostra strada è questa, dobbiamo limitare i danni e cercare di staccare l’ultima. I ragazzi meritano un applauso e mi sono complimentato con loro. Abbiamo provato a vincere e abbiamo subìto solo una ripartenza. Dovevamo sfruttare meglio alcune situazioni”

