Virtus Francavilla, Ginestra: “Due punti buttati, troverò la soluzione”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha analizzato così il pareggio contro il Brindisi: “Ragno ha detto che nel primo tempo la Virtus avrebbe potuto fare due-tre gol? Se lo dice lui… È un allenatore importante per la categoria. Sicuramente abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. In questo momento la squadra soffre il momento negativo e andiamo un po’ in difficoltà e dobbiamo trovare la soluzione. Nella ripresa sono calate un po’ le energie, ma abbiamo lottato pur facendo la gara che volevano loro. La prima mezz’ora abbiamo preso un palo, quattro-cinque occasioni da gol: dobbiamo lavorare da questo punto di vista, non sempre possiamo avere dieci occasioni da gol. E dobbiamo cambiare l’inerzia di questo momento negativo. Sono io il responsabile e cercherò la soluzione. Sono due punti buttati, meritavamo di più”.

Sul tema della gara: “Contro la Palmese per provare a vincerla poi l’abbiamo persa. Oggi non è che non avevamo voglia di vincere, ma ci siamo arrivati corti numericamente e con poche energie. Il calcio è fatto di episodi, se avesse concesso l’espulsione nel primo tempo per fallo da ultimo uomo probabilmente sarebbe andata diversamente. Non siamo stati fortunati con gli episodi nell’ultima settimana, ma adesso voltiamo pagina e ripartiamo, cercando di trovare l’antidoto al momento negativo. Più che calo fisico, è stato un calo psicologico, ma io alla squadra non devo rimproverare nulla. Dobbiamo continuare a giocare meglio, perché qualcuna non la vinci ma alla lunga vinci. Oggi la partita richiedeva qualche lancio perché c’erano poche energie nel far girare i palloni”.

Sulla sostituzione di Taurino: “Leonardo è da quindici giorni che gioca con infiltrazioni, poi stava litigando con un avversario e non volevo restare in dieci. Zoppicava e per questo motivo, dopo il giallo, ho deciso di cambiare rotta. Fosse per me lo farei giocare anche con una gamba, senza Taurino gli strappi li perdiamo, ma non possiamo rischiare di perderlo per tre mesi”.

