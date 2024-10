Taranto, che spreco! Con la Turris é zero a zero

Gautieri opta per il 433 con Zigoni, Varela e Guarracino davanti, nella Turris invece, Conte sceglie il 352 affidandosi a Giannone ed Ekuban.

PRIMO TEMPO Gara contratta in avvio con i rossoblù di casa che tutto sommato si lasciano preferire sul piano del palleggio rispetto alla compagine ospite. Per poter sporcare il taccuino bisogna attendere il ventiduesimo, quando Ndiaye finisce nell’elenco dei cattivi, rimediando il primo giallo della contesa. Tre minuti più tardi Taranto pericoloso sugli sviluppi di un calcio franco quando Contessa pennella di sinistro al centro per De Santis che da posizione favorevolissima mette sull’esterno della rete. La prima occasione degli ospiti corrisponde all’ultimo sussulto della prima frazione, e nasce da uno scambio sull’asse Ekuban-Pugliese, la conclusione di quest’ultimo viene fermata dalla manona di Del Favero, consegnando agli almanacchi un primo tempo tutto sommato avaro di emozioni reali.

SECONDO TEMPO Un solo cambio all’intervallo con Beppe Giovinco che subentra a Fiorani. La vera svolta della partita però giunge dopo appena due minuti quando Pugliese colpisce duramente Mastromonaco, per il direttore di gara è rosso diretto, con i Corallini costretti a disputare in inferiorità numerica, l’intero secondo tempo. Nonostante l’uomo in meno

la Turris va ancora vicina alla rete con un sinistro a incrociare di Parodi che accarezza il palo alla sinistra dell’estremo difensore tarantino. La consueta girandola di sostituzioni accompagna la parte centrale della ripresa con il Taranto che pur provando a forzare, riesce a conquistare soltanto una serie interminabile di calci d’angolo. Taranto pericolosissimo però, al minuto ottantatre quando Mastromonaco dall’out di destra mette al centro una parabola arquata sulla quale Contessa di testa s’inventa una sponda perfetta ma prima Zigoni e poi Giovinco, non riescono ad intervenire in tempo consentendo alla difesa campana di sbrogliare la matassa. Nemmeno i minuti di recupero servono ad entrambe le compagini per riuscire a trovare il guizzo vincente con Taranto e Turris che si dividono equamente la posta in palio, senza tuttavia riuscire a risolvere i propri problemi.

TARANTO 433: Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Shiba, Contessa; Speranza, Matera (78’ Schirru), Fiorani (46’ Giovinco); Varela (78’ Battimelli), Zigoni, Guarracino (66’ Garau). Panchina: Meli, Marong, Papazov, Verde, Sacco, Vaughn, Fiorentino. All. Gautieri.

TURRIS 352: Marcone; Ndiaye, Ricci, Cocetta; Boli (90’ Porro), Pugliese, Casarini (78’ Castellano), Morrone (62’ Scaccabarozzi), Parodi (90’ Nicolao); Giannone (62’ Nocerino), Ekuban. Panchina: Iuliano, Fallani, Armiento, Onofrietti, Trotta, Desiato. All. Conte.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma. Assistenti: Matteo Cardona di Catania e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale: Domenico Petraglioni di Termoli.

AMMONITI: Ndiaye, Marcone, Parodi, Nocerino, Castellano (TU); Zigoni, Matera, Varela (TA).

ESPULSI: al 47’ Pugliese (TU) per doppia ammonizione.

NOTE: recuperi 1’/. Angoli 7-3

