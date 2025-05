Capone: “Accordo con medici utile a evitare caos nei pronto soccorso”

La presidente del consiglio regionale Puglia elogia il patto per rafforzare l’assistenza territoriale

“Sono contenta dell’accordo raggiunto con i medici di medicina generale in Puglia: è fondamentale per evitare la congestione nei pronto soccorso”. Lo ha dichiarato Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, commentando l’intesa siglata tra la Giunta regionale e i sindacati dei medici di base.

Intervenuta durante un punto stampa a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni, Capone ha sottolineato l’importanza strategica del rafforzamento della sanità territoriale, in un contesto in cui cresce la popolazione anziana e con essa l’incidenza di malattie croniche. “C’è bisogno di maggiore assistenza e di valutazione medica sul territorio, non solo in ospedale”, ha precisato.

L’accordo prevede una nuova organizzazione dei medici di medicina generale, con l’obiettivo di garantire almeno 20 ore settimanali di assistenza diretta ai cittadini. Un passo che, secondo Capone, contribuirà a migliorare sia la qualità che la quantità dei servizi sanitari offerti fuori dagli ospedali, riducendo la pressione sulle strutture di emergenza.

