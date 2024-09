Falletti crea, Maita, Dorval e Favilli finalizzano: il Bari espugna Frosinone e si porta a quota 8

Era fondamentale dare continuità e il Bari lo ha fatto. Frosinone al tappeto e biancorossi a quota 8 in classifica dopo la miglior prestazione della stagione, con i timbri di Maita, Dorval e Favilli e una prestazione monstre di Falletti. Allo Stirpe Longo rinuncia a Lasagna, sostituito da Novakovich in attacco, per il resto stessa squadra che ha battuto il Mantova.

L’inizio è ricco di spunti, con ritmi alti e squadre che si affacciano spesso dalle parti dei portieri avversari. Falletti da una parte e Partipilo dall’altra provano ad accendere la partita, con Radunovic e Sorrentino che non devono però compiere miracoli per sventare i pericoli. Falletti, Lella e Novakovich dialogano bene, il Frosinone riparte e con Partipilo impegna severamente Radunovic al minuto 25: bravo il serbo a rispondere di piede. Falletti disegna traiettorie pericolose su calcio di punizione, nessuno del Bari riesce però a metterci mai il piede. Bari in pressione nei minuti finali del primo tempo: prima Sorrentino fa un miracolo su un colpo di testa di Pucino, sugli sviluppi del corner Maita raccoglie la respinta della difesa di casa e dai 20 metri batte Sorrentino da fuori area e porta il Bari in vantaggio.

Vivarini passa al 4-2-3-1 nella ripresa, con Kvernadze al posto di Jeremy Oyono. Il georgiano scalda i guanti a Radunovic, due minuti dopo Novakovich sbaglia in maniera clamorosa il controllo a pochi metri dall’area di rigore su lancio millimetrico di Falletti. Non sbaglia però Dorval al 7’: bellissima la combinazione Lella-Oliveri con il francese che raccoglie sul secondo palo e la mette alle spalle di Sorrentino. Game, set and match al minuto 20 quando Falletti raccoglie a metà campo un pallone perso da Oyono, serve Benali che apre per Favilli: l’attaccante ex Genoa scarica un gran sinistro alle spalle di Sorrentino e fa 0-3. Uno scontro di gioco priva Longo di Radunovic, sostituito da Pissardo. C’è tempo per due belle parate di Pissardo su Tsadjout da posizione ravvicinata e per un eurogol annullato a Favilli. Dopo 7′ di recupero il Bari festeggia il secondo successo di fila che lo allontana dai bassifondi e lo avvicina alla zona playoff.

6a g. Serie BKT: Frosinone-Bari 0-3

Marcatori: 46’pt Maita (B), 8’st Dorval (B), 21’st Favilli (B)

Frosinone (3-4-2-1): Sorrentino, Monterisi, Kalaj (35’st Bettella), Marchizza (c), Oyono J. (1’st Kvernadze), Cichella (12’st Machin), Gelli, Oyono A., Ambrosino (12’st Distefano), Partipilo (12’st Begic), Tsadjout

A disp.: Frattali, Minicangeli, Vural, Garritano, Szyminski, Bracaglia, Sene

All. V. Vivarini

Bari (3-5-2): Radunovic (27’st Pissardo), Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri (12’st Tripaldelli), Lella, Benali, Maita (37’st Saco), Dorval, Falletti (37’st Sgarbi), Novakovich (12’st Favilli)

A disp.: Bellomo, Lasagna, Maiello, Manzari, Sibilli, Favasuli, Obaretin

All. M. Longo

Arbitro: Sig. Luca Massimi (Termoli); assistenti: Sig. Cristian Rossi (La Spezia) e Sig. Giuseppe Perrotti (Campobasso). Quarto Ufficiale: Sig. Lucio Felice Angelillo (Nola). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Gianpiero Miele (Nola)

Ammoniti: Oliveri (B), Kalaj (F), J. Oyono (F), Tsadjout

Espulsi:

Angoli: 3-3

Rec.: 1’pt; 7’st

Note: prima del via verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci

Stadio ‘Benito Stirpe’, Frosinone; cielo parzialmente nuvoloso, 20°C, terreno in buone condizioni; 10.947 spettatori (1.021 tifosi ospiti, settore esaurito)

