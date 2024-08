Extralberghiero Lecce suona l’allarme: “B&B vuoti. Meno 35”

Lecce – I numeri che riguardano il turismo leccese spesso sono contraddittori. Tanti operatori sul campo lamentano da un paio d’anni un decremento in termini numerici, mentre le fonti ufficiali parlano di continui aumenti. Così come quelli che riguardano questa stagione estiva per la quale Raffaele Bitetti, presidente dell’Extralbeghiero del capoluogo salentino, parla addirittura di un meno 35%.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author