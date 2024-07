Ex Ilva, degrado parcheggi portinerie: appello RSU a prefetto

Le RSU ADI UILM di Taranto denunciano la situazione insostenibile dei parcheggi delle portinerie Acciaierie d’Italia, ex Ilva di Taranto scrivendo al prefetto Paola Dessì. Da tempo, questi spazi versano in totale abbandono, diventando terreno fertile per la delinquenza. Quotidianamente, i lavoratori assistono impotenti a vandalismi e furti.

Solo ieri (giovedì 11 luglio), un’auto è stata rubata a un lavoratore che si trovava al Servizio Sanitario per le visite annuali. Questo grave problema di sicurezza pubblica genera insicurezza e sfiducia tra i lavoratori, danneggiando l’immagine della città.

Le RSU richiedono un intervento urgente per ripristinare decoro e sicurezza nei parcheggi, attraverso una maggiore sorveglianza e misure preventive contro la criminalità quotidiana. La presenza delle forze dell’ordine e di sistemi di videosorveglianza potrebbe rappresentare un deterrente efficace.

Confidano in un intervento immediato per ristabilire legalità e tranquillità, restituendo ai lavoratori un ambiente sicuro e decoroso.

