Melucci: ‘Servono altre risorse per i Giochi del Mediterraneo’

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha inviato una lettera ai ministri dello Sport, della Coesione, delle Finanze e al presidente della Regione Puglia per sottolineare la necessità di ulteriori risorse per i Giochi del Mediterraneo del 2026. “La macchina organizzativa sta registrando progressi significativi,” scrive Melucci, “ma restano ancora aspetti non marginali da affrontare, soprattutto in relazione alla realizzazione delle opere necessarie e alla dotazione finanziaria.”

Melucci esprime preoccupazione per la mancanza di iniziative volte a garantire la copertura finanziaria della spesa corrente, che non è stata ancora inserita nei decreti emanati a favore della struttura organizzativa guidata dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. “A meno di due anni dall’inizio della manifestazione, queste situazioni dovrebbero essere già ben definite,” aggiunge il sindaco.

Il primo cittadino richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare la rete dei trasporti, l’allestimento di eventi cerimoniali, la gestione dei media, l’acquisizione di equipaggiamenti per le 29 discipline sportive, e l’accoglienza di migliaia di atleti, tecnici e delegati. “Tutti fabbisogni,” conclude Melucci, “che non possono restare in attesa di definizione.”

