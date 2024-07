Taranto Jazz Festival: 5a edizione al via con cambio di programma

Tutto è pronto per la quinta edizione del Taranto Jazz Festival, ormai uno degli appuntamenti fissi dell’estate tarantina, che si terrà dal 18 al 20 luglio presso l’Arena Villa Peripato di Taranto. Tuttavia, questa edizione è segnata dal caso Morgan. L’artista, previsto per sabato 20 luglio, è stato annullato a causa delle recenti vicende che lo hanno coinvolto.

Queste le parole di Antonio Oliveti, direttore artistico del festival: “Siamo spiacenti, ma non riteniamo più opportuno ospitare il concerto di Morgan previsto in cartellone. Le notizie emerse dalla vicenda giudiziaria e dall’articolo di Selvaggia Lucarelli hanno compromesso il clima di tranquillità che dovrebbe pervadere ogni festival e concerto, mettendo la musica al centro di tutto. Non possiamo far finta di niente, nonostante la nostra stima musicale per Morgan resti immutata”.

L’assessore alla Cultura e agli Eventi, Angelica Lussoso, ha dichiarato: “Siamo in linea con le scelte del Taranto Jazz Festival. Non siamo giudici e non avremmo mai voluto che un concerto e un artista famoso per il suo amore per l’arte e la musica fosse coinvolto in situazioni così deplorevoli come riportato dalla stampa. Ci sentiamo coinvolti e non possiamo ignorare la situazione”.

Anche Giorgio Caramia, direttore di filiale della BCC San Marzano e rappresentante degli sponsor, ha espresso il suo sostegno: “Siamo da anni in prima linea con la cultura e gli eventi del nostro territorio e condividiamo la sensibilità e le scelte del Taranto Jazz Festival”.

Al posto di Morgan, si esibirà Nino Buonocore con il suo tour “In Jazz”. Buonocore, noto per aver scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, presenterà il suo repertorio in chiave jazz con una band d’eccezione. Il quartetto base è formato da Nino Buonocore (chitarra e voce), Pino Tafuto (pianoforte), Antonio de Luise (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria). Special guests ai fiati: Max Ionata (sax) e Flavio Boltro (tromba).

Confermate le altre due date: giovedì 18 luglio si esibirà Chiara Civello, polistrumentista romana, in tour a dieci anni dall’uscita di “Canzoni” (Sony Music), un tributo in chiave jazz a grandi artisti italiani come Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Pino Donaggio, Paolo Conte, Vinicio Capossela e Vasco Rossi.

Venerdì 19 luglio torna Tosca, in sestetto, con il tour “La Bella Estate” che celebra la sua trentennale carriera. Il concerto promette calore ed energia, con brani noti e novità.

Infine, il concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe, previsto per domenica 21 luglio, è stato rimandato all’inverno prossimo per ragioni organizzative.

