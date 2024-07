Ex carabiniere ucciso davanti al figlio di 11 anni, confermato l’ergastolo

È stata conferma la condanna all’ergastolo per Michele Aportone, il 72enne di San Donaci, accusato dell’omicidio di Silvano Nestola, il maresciallo dei carabinieri in pensione 46enne, ucciso a fucilate la sera del 3 maggio 2021 a Copertino. Il delitto avvenne fuori dall’abitazione della sorella, davanti al figlio di 11 anni.

La sentenza, che conferma quanto già disposto dal primo grado (l’ergastolo con isolamento diurno per un anno), è stata emessa nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo circa tre ore di camera di consiglio dalla Corte d’Assise d’Appello di Lecce, presieduta da Teresa Liuni (a latere Giuseppe Biondi, e la giuria popolare).

La decisione dei giudici, i quali hanno disposto anche il pagamento di una provvisionale di 50mila euro in favore di ciascuna delle sette parti civili, oltre al risarcimento danni da quantificare in sede civile, si pone in linea con quanto chiesto dal procuratore generale Salvatore Cosentino.

Stando a quanto ricostruito dall’accusa già nel primo grado, l’omicidio sarebbe scaturito dalla contrarietà del presunto assassino, difeso dagli avvocati Francesca Conte e Ladislao Massari, circa la relazione che sua figlia aveva intrattenuto con la vittima. I genitori, il fratello e il cognato di Nestola, in giudizio, sono stati difesi dall’avvocato Laura Minosi. La sorella, il figlio della vittima e l’ex moglie, invece, dagli avvocati Luca Puce, Maria Luisa Avellis, Gaetano Vitale.

Michele Aportone è detenuto presso la casa circondariale di Lecce e si è sempre dichiarato innocente. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nei prossimi tre mesi, e gli avvocati della difesa potranno valutare l’eventuale ricorso in Cassazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author