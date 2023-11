Euro 2024: tutte le nazioni qualificate e la griglia playoff

Il pareggio con l’Ucraina e la vittoria della Croazia sull’Armenia ha spinto l’Italia nella quarta fascia per il sorteggio in programma ad Amburgo il 2 dicembre. Un “girone di ferro” per gli azzurri a Euro 2024 è sempre più probabile.

Il sorteggio prevede 24 nazionali divise in 6 gironi da 4: la Germania sarà nella prima fascia come paese ospitante insieme alle cinque migliori prime dei gruppi di qualificazione. Le restanti fasce includeranno le altre squadre vincitrici dei gruppi e le seconde classificate, determinate da un ranking alla fine delle qualificazioni.

Il ranking per le fasce considera criteri come la posizione nel girone, punti, differenza reti, gol fatti, risultati in trasferta, vittorie, fair play e posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23, escludendo i risultati con le squadre al sesto posto nei gruppi di qualificazione.

LE FASCE

Fascia 1: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

Fascia 2: Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania

Fascia 3: Scozia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia

Fascia 4: Italia, Serbia, Svizzera e le vincitrici dei 3 spareggi

Ci saranno anche le squadre qualificate per i playoff, suddivise in percorsi: C, B, e A. Le finali dei percorsi C, B e A vedranno le squadre vincitrici contendersi la qualificazione, con una nazione ospitante da sorteggiare.

LE QUALIFICATE AI PLAYOFF

Percorso C: Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo

Percorso B: Israele, Bosnia-Erzegovina, due per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda

Percorso A: Polonia, Galles, Estonia, una per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda

ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

Semifinali – Percorso C: Georgia (1) – Lussemburgo (4), Grecia (2) -. Kazakistan (3)

Semifinali – Percorso B: Israele (1) – Ucraina/Islanda (4), Bosnia-Erzegovina (2) – Finlandia/Ucraina (3)

Semifinali – Percorso A: Polonia (1) – Estonia (4), Galles (2) – Finlandia/Ucraina/Islanda (3)

Finale Percorso C: Georgia/Lussemburgo – Grecia/Kazakistan (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso B: Israele/Ucraina/Islanda – Bosnia-Erzegovina/Finlandia/Ucraina (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso A: Polonia/Estonia – Galles/Finlandia/Ucraina/Islanda (nazione ospitante da sorteggiare)

