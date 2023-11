Social Football Summit, Corvino del Lecce premiato come Manager dell’anno

Nella serata di gala del Social Football Summit a Roma, al responsabile dell’Area Tecnica del Lecce Pantaleo Corvino è stato riconosciuto da Italia Fortune il premio di “Football Manager of the Year” con la seguente motivazione: “Reclutamento, di giocatori promettenti, gestione strategica del mercato, scelte oculate e lungimiranti: questi gli ingredienti del successo del Responsabile dell’Area Tecnica dell’U.S. Lecce”.

Lo stesso Corvino nei giorni scorsi è stato premiato anche come miglior dirigente sportivo in occasione della dodicesima edizione del “Italian Football Awards”. Questo gran galà del calcio ha visto protagonista anche il difensore del Lecce Federico Baschirotto come uno dei migliori difensore centrali nella top XI della Serie A.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp