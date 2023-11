ROMA – Un pallone rosso in campo per dire basta alla violenza sulle donne. La 14/a giornata della Serie B

si gioca infatti con la sfera speciale del colore simbolo delle campagne contro questo reato: in occasione del 25 novembre,

giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1999, la

Lega B ha previsto diverse attività volte alla sensibilizzazione durante il prossimo weekend di campionato. Fra questi appunto

l’utilizzo in tutte le gare del pallone Kappa speciale rosso. Nel cerimoniale pre-gara su tutti i campi ci sarà, inoltre, una

consegna simbolica del pallone da parte di un rappresentante della società di casa a una donna invitata dal club. Il

presidente della Lega B Mauro Balata sarà a Cremona insieme al presidente della Cremonese Francesco Dini con il sottosegretario della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Lara Magoni.

