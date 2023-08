Esordio travolgente della Fidelis Andria, 3-0 al Gravina in Coppa Italia

ANDRIA – Una super Fidelis Andria batte ed elimina il Gravina, al “Degli Ulivi” i biancazzurri vincono 3-0 e superano il turno preliminare di Coppa Italia. Murgiani travolti già nel primo tempo dalla furia andriese. Avvio di gara vibrante. Prima emozione al 2’, Strambelli colpisce direttamente il palo esterno dalla bandierina, sventa la difesa murgiana. Al 5’ bellissima trama sulla fascia destra, Giambuzzi trova Scaringella che realizza il gol dell’ex ma viene fermato dall’assistente che segnala la posizione di fuorigioco. La gara si sblocca al termine di una bella trama: al 14’ Strambelli libera Bottalico che lascia sul posto Iurino e serve Scaringella che si rifà sbloccando il risultato. È il primo gol biancazzurro di questa nuova stagione. Reagisce il Gravina, al 26’ Santoro guida un contropiede dei suoi, tenta la conclusione ma trova i pugni di Baietti. I padroni di casa tornano all’attacco poco dopo, al 29’ Strambelli colpisce un altro legno, sul proseguimento dell’azione Bottalico non è deciso. Il raddoppio è nell’aria e giunge al 32’: corner corto, Strambelli trova la testa di Donida che insacca, 2-0 Fidelis. Al 38’ Strambelli decide di prendersi definitivamente la scena: il “mago” riceve palla sulla destra, fa tutto in solitaria, si accentra e trova l’angolino. Non poteva ripresentarsi meglio il fantasista barese, 3-0. La prima annotazione della ripresa è una conclusione poco pericolosa di Szymanski avvenuta al 53’. Gravina vicino al gol al 72’, quando Baietti compie una parata prodigiosa su Ramos. Ritmi decisamente più lenti, d’altronde lo permette il risultato, già fissato nella prima frazione. Al novantesimo la traversa di Giambuzzi su calcio di punizione segna la fine di un match senza storia. La Fidelis Andria di Farina comincia come meglio non poteva questa lunga stagione, c’è ancora lavorare per il Gravina di Catalano. I biancazzurri affronteranno, domenica 3 settembre, il Martina al “Tursi” nel primo turno di Coppa Italia.

