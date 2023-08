Lecce: D’Aversa, ‘Recuperata gara non semplice, brutto primo tempo’

“Siamo soddisfatti per aver recuperato una partita compromessa, ma una squadra che lotta per salvarsi non può permettersi un primo tempo del genere. Di positivo c’è che abbiamo recuperato una partita non semplice”. Così Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, dopo il 2-2 in rimonta di Firenze con la Fiorentina.

“Il primo gol era evitabile – aggiunge -: quando vai sotto dopo 3 minuti con una squadra così importante poi non è semplice. Però, per una squadra giovane ci può stare che manchino le letture. Ribaltare la partita non era facile, merito dei ragazzi”.

Per Krstovic esordio con gol: “In allenamento si è presentato bene segnando due gol in 15 minuti – spiega D’Aversa -. Complimenti alla società per il senso di appartenenza che riesce a trasmettere nonostante ci siano tanti giocatori stranieri”.

Sui cambi tra il primo e il secondo tempo: “Avrei voluto farne di più. Abbiamo calciatori che se capiscono quanto sono bravi e diventano più determinati possono fare cose importanti. Sono contento del carattere tirato fuori dalla squadra, ma nel primo tempo sembravano noi quelli che avevano giocato giovedì in Europa. L’aspetto mentale fa la differenza e determina tutto”.

