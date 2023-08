Fiorentina: Italiano, ‘Attenzione abbassata troppo presto’

“Nonostante i pochi giorni per preparare la partita e una condizione non ancora ottimale, siamo riusciti a partire fortissimo e a tirar fuori un primo tempo di grande qualità. L’unico neo è non averla chiusa, potevamo andare sul 3-0. Poi, con questo caldo ci può stare essere meno lucidi, abbiamo perso due palloni in mezzo al campo e subito due gol”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo con il Lecce. “Dobbiamo toglierci presto il difetto di abbassare la tensione, sennò ci complichiamo le partite e perdiamo punti, e questo non va bene”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp