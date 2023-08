Al termine dell’allenamento congiunto tra Potenza Calcio e Turris terminato 3 a 3 (IL TABELLINO), il presidente Donato Macchia ha fatto il punto sul mercato rossoblù che chiuderà i battenti venerdì 1 settembre.

ASENCIO: “Per Raul abbiamo fatto un grande sacrificio. Abbiamo ritoccato il budget di 4,7 milioni che avevamo predisposto ad inizio anno. Per il momento il nostro mercato in entrata è da ritenersi concluso, ma dobbiamo concentrarci sulle uscite. Penso che allo stato attuale Caturano – Asencio sia una coppia che tutti ci invidiano, anche Avellino e Benevento. Stiamo creando un qualcosa che qui non c’è mai stato, non soltanto dal punto di vista tecnico”.

IL COMUNICATO DEL POTENZA CALCIO SU INGAGGIO ASENCIO

Nato a Villarreal (Spagna) il 20 maggio 1998, il calciatore riveste il ruolo di attaccante ed arriva a titolo definitivo dalla società AS Cittadella. Ha maturato esperienze principalmente in Italia: arrivato dai dilettanti spagnoli del Burriana, è infatti cresciuto nel settore giovanile del Genoa fino all’approdo in Serie B (110 presenze tra campionati e playoff) dove ha indossato le maglie di Avellino, Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara, Spal, Lecce e Cittadella. In carriera anche la Segunda División con la AD Alcorcón. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. La società rivolge un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro.

CATURANO PARTE O RESTA?: “Caturano è attenzionato da squadre che vogliono vincere nell’immediato. Trattenerlo sarà un’impresa davanti a cifre che fanno tremare i polsi. Se partisse non dovrei dare giustificazioni a nessuno. Noi speriamo che lui possa restare, chiaramente non avrebbe senso trattenere un calciatore controvoglia”. In questo momento il pressing maggiore per ottenere le prestazioni del bomber rossoblù arrivano soprattutto dal Crotone.

