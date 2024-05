Lecce, Mignone: “Perché ho preso le distanze dalla Giunta Salvemini’

Carlo Mignone, ex Presidente del Consiglio Comunale, ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a prendere le distanze dalla Giunta Salvemini e a candidarsi alle prossime elezioni comunali di Lecce nella lista civica “Prima Lecce”, in sostegno al candidato sindaco del centro-destra Adriana Poli Bortone.

Mignone ha denunciato un mancato cambiamento reale da parte dell’attuale amministrazione, definendo il distacco dalla cittadinanza come evidente e lamentando un esautoramento dei compiti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale, nonché una compressione del ruolo del Consiglio stesso, ridotto a mero certificatore di decisioni già prese altrove, senza alcuna condivisione o partecipazione nella fase di indirizzo.

Mignone ha affermato di aver preso la decisione di portare a termine il suo incarico di Presidente del Consiglio, nonostante le circostanze, ma di aver osservato con distacco ciò che stava accadendo intorno a lui. Ha inoltre dichiarato di aver cercato di svolgere al meglio i compiti assegnati nella maggioranza, prima come Assessore all’Ambiente e poi come Presidente del Consiglio, ma di essersi presto reso conto delle lacune dell’attuale amministrazione.

Il distacco del sindaco Carlo Salvemini dai cittadini è stato evidente, secondo Mignone, che ha sottolineato come molte decisioni siano state prese direttamente da Salvemini e dal suo entourage, senza coinvolgere adeguatamente i consiglieri. Il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, ha sottolineato Mignone, non deve limitarsi a questioni formali, ma deve essere in grado di influenzare l’indirizzo politico e partecipare attivamente alle decisioni.

È proprio per preservare il suo ruolo da un crescente schiacciamento che Mignone ha deciso di intraprendere una nuova strada politica nel centro-destra, sostenendo la candidatura di Adriana Poli Bortone. Con la lista civica “Prima Lecce”, Mignone si impegna a portare avanti una politica basata sulla condivisione delle decisioni, sull’ascolto dei cittadini e sull’impegno per il benessere della comunità.

Le prossime elezioni comunali di Lecce si terranno il prossimo mese e saranno un’importante prova per la lista civica “Prima Lecce” e per Carlo Mignone, che spera di poter contribuire a un reale cambiamento nell’amministrazione della città.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.