Esame di maturità: Si torna a pre Covid, 2 prove scritte e un orale

Dopo tre anni scolastici in cui l’Esame di Stato ha visto rilevanti modifiche dovute all’emergenza epidemiologica, quest’anno torna a svolgersi secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017.

Due le prove scritte: la prima di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, la seconda riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi. Ci sarà anche un esame orale.

Al Liceo Classico la seconda prova scritta sarà latino, matematica allo Scientifico. Per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” prova di economia aziendale, mentre per l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” esame di progettazione, costruzioni e impianti.

Per le altre scuole: lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; scienze umane per il liceo delle Scienze umane (diritto ed economia politica per l’opzione economico-sociale); discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo Artistico; teoria, analisi e composizione per il Musicale; tecniche della danza per il liceo Coreutico.

Quanto agli Istituti tecnici, la materia è economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing; economia aziendale e geo-politica nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing e discipline turistiche e aziendali per il turismo; progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio; per Informatica e telecomunicazioni informatica e telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi: progettazione multimediale nell’indirizzo Grafica e comunicazione; produzioni vegetali per gli indirizzi agrari; enologia per l’articolazione Viticoltura ed enologia.

Per gli istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell’istruzione degli adulti) le discipline sono: scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione Enogastronomia; diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo Produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria.

Il calendario dell’esame 2023 La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi, si svolgerà dalle ore 8:30 di mercoledì 21 giugno 2023; seguirà una seconda prova scritta. Successivamente il colloquio. Le commissioni d’esame saranno composte da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. E’ prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio.

