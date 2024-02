Emma cuore d’oro, una fan non ha i soldi per il biglietto: “Te lo regalo io!”

Nei giorni scorsi la cantante salentina Emma Marrone si è resa felice protagonista di un solidale siparietto social, in cui ha mostrato ancora una volta tutta la propria umanità ed il proprio attaccamento verso i fan. Su TikTok la stessa Emma ha pubblicato un video in cui invitava tutti i suoi follower ad acquistare i biglietti per il tour estivo, con dieci tappe programmate fra giugno e agosto. Fra i tanti commenti, uno in particolare ha catturato l’attenzione della cantante salentina. Una sua fan ha infatti scritto: “Spero di farcela. Sono una donna separata con tre figli, e con tante spese a carico. Vederti è il mio sogno, ti voglio bene”.

A rispondere, fra gli altri, anche Emma, con un sonoro: “Te li regalo io!”. Un gesto sicuramente non banale, che non è di sicuro passato inosservato agli occhi di chi a suon di like ha dimostrato particolare apprezzamento.

