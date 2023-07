Emergenza incendi in Puglia: brucia anche l’Alta Murgia

Dalle 9 di giovedì 20 luglio bruciano 15 ettari di pascolo nel parco nazionale dell’Alta Murgia a Santeramo in Colle, in zona “Viglione”: punto di innesco del rogo si trova a ridosso della stra provinciale 176. A rischio un’area del parco di 100 ettari. A rendere difficoltose le operazioni di spegnimento le calde raffiche di vento di libeccio che spirano sull’area interessata dalle fiamme. A operare da terra con una decina di mezzi 20 unità del servizio AIB (anti incendio boschivo), dell’Arif (l’agenzia regionale per le attività forestali e irrigue), Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri Forestali e Polizia Locale.

