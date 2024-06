Pedicini accusa: “Confronto elettorale inesistente, Destra e Sinistra si spartiscono i seggi”

“La campagna elettorale per le europee in Basilicata si sta rivelando priva di vero confronto e dibattito sui temi cruciali”. A sottolinearlo è Piernicola Pedicini, segretario nazionale del Met (Movimento per l’equità territoriale) e candidato alle europee con Michele Santoro, che denuncia un “gioco consociativo tra destra e finta sinistra per dividersi i seggi”.

Pedicini evidenzia come l’argomento delle estrazioni petrolifere in Val d’Agri e nell’area Sauro-Camastra, che ha un impatto devastante su vaste aree della regione, sia completamente ignorato. “È un tema tabù”, afferma l’eurodeputato, sottolineando che nessuno discute delle conseguenze negative del più grande giacimento su terraferma d’Europa, che copre il 6% del fabbisogno petrolifero annuo italiano.

Le concessioni per le estrazioni, in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE, non vengono messe in discussione, né i danni all’ambiente e alla salute della popolazione. Non si parla dei processi Petrolgate 2 e 3 per disastro ambientale, né dello strano suicidio di Gianluca Griffa, ingegnere che aveva denunciato irregolarità nell’impianto, sottolinea il segretario nazionale del Met.

Pedicini denuncia anche l’oblio che ha colpito la valutazione di impatto sanitario del Cnr di Pisa, che certificava un aumento delle malattie cardiache e respiratorie nell’area del Centro Olio di Viggiano. Questo studio, durato dieci anni, è stato dimenticato, mentre le estrazioni continuano grazie alle autorizzazioni regionali e statali.

Infine, Pedicini richiama l’attenzione sulla diga del Pertusillo, un patrimonio naturalistico il cui degrado è dovuto alla presenza dei pozzi petroliferi. “Nessuna forza politica affronta questi problemi, e solo noi continuiamo a lottare per bloccare le estrazioni e preservare la salute pubblica e il patrimonio della regione”, conclude Pedicini, accusando i politici locali di non criticare le estrazioni a causa delle ingenti royalties petrolifere che ricevono annualmente.

