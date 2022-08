Le parlamentarie del M5S si sono chiuse facendo registrare un vero e proprio record di partecipanti: oltre 50mila, 50.014 per l’esattezza. Lo rendono noto fonti del movimento: “Alle parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone, ma in quella occasione si votò per due giorni”. Il totale degli iscritti al M5S aventi diritto al voto sono 133.664.

L’86,54% ha votato per dare il via libera al cosiddetto “listino Conte”, la lista dei 17 candidati proposta del presidente, da inserire con criterio di priorità. Hanno risposto “sì“ in 43.282 iscritti, pari all’86,54% dei voti espressi. Hanno risposto “no“ in 6.732 (13,46%). Ecco i nomi che fanno parte del “listino“: Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco.

Con un tweet, lo stesso Conte ha ringraziato la comunità cinque stelle per “l’entusiasmo e la grande affluenza a queste parlamentarie. I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%. Avanti a testa alta!”.