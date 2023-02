Eccellenza: UC Bisceglie sbanca San Marco in Lamis

Ottava vittoria stagionale, seconda consecutiva per l’Unione Calcio Bisceglie che sbanca il “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis battendo per 3-1 il San Marco nel diciottesimo incontro del campionato di Ecccellenza Pugliese girone A.

Mister Rumma si affida a Lullo tra i pali, Stella, Di Pierro e Monopoli in difesa, a centrocampo Morra, Cascione, Andriano, Liso e Zinetti, coppia d’attacco Amoroso e Saani.

Grintosa partenza dei padroni di casa che al 7′ si rendono pericolosi con Menicozzo la cui punizione è bloccata in due tempi da Lullo. Due minuti più tardi, Dragano grazia l’Unione mandando alto da ottima posizione mentre, al 15′ il cross dalla destra di Cascione, viene spizzato da Amoroso per Zinetti il cui tiro a giro non centra i tre legni. Il match è gradevole ed al 20′ il tiro cross di Cascione viene deviato in corner da Silvestri invece, al 23′ l’imbucata di Coco per Ruggieri non sortisce gli effetti sperati. Al 25′ la conclusione di Saani non impensierisce l’estremo difensore locale. Poco male perchè, nove giri di lancette dopo arriva il gol azzurro: punizione di Stella respinta dalla retroguardia del San Marco, palla che arriva a Morra che dal limite trova il giusto pertugio per siglare il primo gol in azzurro.

Nella ripresa, il San Marco va alla ricerca del pareggio rendendosi pericolosa con diverse azioni. Il tiro di Dragano dopo 2′ viene intercettato da Di Pierro ma fortunatamente per i biscegliesi, non beffa Lullo mentre, sessanta secondi più tardi il colpo di testa di Azzarone sul cross di Dragano termina a lato. Al 55′ Caruso anticipa tutti sul primo palo ma Lullo è previdenziale mettendo in corner. Al 64′ gli azzurri rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Monopoli reo di un fallo da ultimo uomo nella trequarti avversaria. Tale situazione scuote i biscegliesi che raddoppiano al 67’con Amoroso abile a finalizzare il cross di Morra e siglare l’undicesimo centro in campionato ad una marcatura dal capocannoniere Alexis Ramos del Real Siti.

Da quel momento in poi si assiste a una girandola di cambi. Mister Rumma getta nella mischia Bufi, Binetti e Sabino Lullo al posto di Saani, Andriano e Cascione. Proprio il neoentrato Sabino Lullo all’81’ si procura un calcio di rigore che Zinetti realizza nonostante il tocco di Silvestri facendo si che i tre punti prendessero la strada per Bisceglie. Il gol di Viola, al minuto numero 88 serve solo per rendere meno amaro il passivo in casa San Marco.

Con i tre punti conquistati, l’Unione si porta a quota 28 consolidando la quinta posizione a 5 lunghezze dal quarto posto occupato dall’Unione Sportiva Mola vittoriosa per 2-0 sul Canosa e prossima avversaria degli azzurri domenica 19 febbraio al “Di Liddo”.

SAN MARCO – UNIONE CALCIO 1-3 (0-1 p.t.)

RETI: 34′ Morra (U), 67′ Amoroso (U), 82′ rigore Zinetti (U), 88′ Viola (S).

SAN MARCO: Silvestri (69′ Petrucelli), Augelli, Dragano (75′ Sicuro), Menicozzo (85′ Stoppiello), Fiorentino, De Cesare (69′ Viola), Azzarone (53′ Caruso), Grifa, Salerno, Coco, Ruggieri. Panchina: Montemitro, M.Iannacone, P.Iannacone, Colella. All: Parisi

UC BISCEGLIE: G. Lullo, Cascione (81′ S.Lullo), Di Pierro (85′ Di Palma), Morra, Monopoli, Stella, Andriano (75′ Binetti), Liso, Amoroso, Zinetti, Saani (69′ Bufi). Panchina: Ancona, Ferrante, Petrignani, Dell’Olio, Stancarone.

ARBITRO: Alessandro Pio Carpentiere (Barletta). ASSISTENTI: Marco Stellacci (Molfetta), Giuseppe Gaspare Delvecchio (Barletta).

AMMONITI: Morra (U), Coco (S), Lullo (U), Amoroso (U), De Cesare (U), Viola (S).

ESPULSI: 64′ Monopoli (U), Salerno (S) a fine gara.

