Eccellenza, UC Bisceglie: De Marco in prestito alla Virtus Bisceglie

L’Unione Calcio Bisceglie comunica il trasferimento temporaneo di Luca De Marco, centrocampista classe 2003, alla Virtus Bisceglie. Una nuova esperienza per l’ex capitano della Juniores, già vice campione regionale nella stagione 22/23, in un campionato probante come quello di Promozione.

