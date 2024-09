US Lecce, Gotti: “Quello di Dorgu non è mai fallo”

Luca Gotti prova a spiegare la sconfitta di San Siro non nascondendo la rabbia dovuta al fallo fischiato a Dorgu in occasione del primo gol: “I primi 38 minuti sono stati molto buoni, non solo dal punto di vista dell’attenzione nei confronti del Milan ma abbiamo fatto un calcio propositivo. Poi accade che viene fischiato un calcio di punizione inesistente a Dorgu e da lì il Milan riesce a sbloccare il risultato. Faccio davvero fatica a commentare quel fischio dell’arbitro. Anche perchè poi palla al centro, questa volta è Dorgu a subire fallo ma non viene fischiato e il Milan raddoppia. Ovviamente una squadra con più gare in Serie A avrebbe gestito meglio quei minuti che ci separavano dall’intervallo mentre noi abbiamo provato a spingere; il Milan da grande squdra ha annusato l’odore del sangue e ci ha ammazzati calcisticamente”. “Sicuramente sul gol di Theo l’errore più importante è stato commesso da Gaspar che avrebbe dovuto chiudere senza che Tete Morente facesse quel tipo di corsa. Ora voltiamo pagina”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author