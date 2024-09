Eccellenza, Bisceglie: lettera aperta della società ai tifosi

Cari Tifosi del Bisceglie Calcio, Caro Popolo Neroazzurro,

Come ben sapete, la Prefettura di Barletta Andria Trani ha confermato nei giorni scorsi che, da qui al resto del tempo necessario al completamento dei lavori allo stadio “Gustavo Ventura”, le partite casalinghe del nostro amato Bisceglie non potranno disputarsi al campo sportivo “Francesco Di Liddo”. Fra le diverse possibilità, si è deciso, su indicazioni ben precise per questa partita, di optare per lo stadio “San Sabino” di Canosa di Puglia: una soluzione capace di permettere sia di ospitare Voi sostenitori nerazzurri, sia di creare la giusta atmosfera per una partita di calcio di livello, accogliendo nella Gradinata Ospiti i tifosi dellasquadra avversaria.

Sappiamo bene tutte le difficoltà attraversate, da noi e da Voi, in questi primi due mesi di lavoro nella stagione 2024/2025: non avere la nostra Casa crea non poche criticità soprattutto dal punto di vista logistico, per non parlare di quello economico.

Voi Tifosi, il Popolo Neroazzurro e la Società siamo tutti consapevoli, accettiamo ogni critica posta in modo costruttivo. I risultati sul campo, purtroppo, non hanno aiutato. Vi assicuriamo, però, che stiamo lavorando giorno e notte per consentire, a noi e a Voi, di dare ancora più spinta a una squadra che ha come unico obiettivo quello di recuperare il terreno perduto nelle tante partite che ci attendono da qui alla fine della stagione regolare.

Stiamo lavorando alacremente e quotidianamente dietro le quinte, con l’Amministrazione Comunale, per far sì che il “Ventura” torni al più presto fruibile: il Sindaco e la Giunta si stanno impegnando tanto quanto noi perché questo possa accadere il prima possibile. Nel frattempo vi chiediamo di continuare, come avete SEMPRE fatto (e ve ne siamo riconoscenti), a sostenere la squadra, che si impegna a propria volta ad essere un tutt’uno con i propri tifosi.

A breve partiremo con la prevendita dei biglietti per il prossimo incontro, in programma domenica contro il Corato, per il quale abbiamo pensato di dare una possibilità in più di acquisto, quella via internet, di cui forniremo a strettissimo giro maggiori dettagli. Ci teniamo che ci siate e che continuiate a urlare il vostro amore per il Bisceglie, come avete sempre fatto finora e come siamo certi farete nelle prossime domeniche.

Ci vediamo al campo

