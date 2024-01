Eccellenza, Real Siti: dalla Spagna arriva l’attaccante Ibrahima Seck

Colpo a sorpresa per il Real Siti che dal mercato internazionale (aperto fino al 30 gennaio) piazza un colpo in entrata, si tratta dell’attaccante Ibrahima Seck classe 2000.

Nato a Dakar ma di nazionalità italiana con un trascorso nel settore giovanile del Vicenza e del Padova poi una stagione nella massima serie senegalese e due anni molto proficui nella terza divisione spagnola dove il ragazzo ha siglato 28 gol in altrettante gare.

Soddisfatto dell’operazione il Direttore Sportivo Michele Rossetti che lascia aperta la porta ad un altro innesto: “Innanzitutto ringrazio i Presidenti e i nostri Dirigenti per il buon esito dell’operazione. Portare a casa un calciatore proveniente da un altra nazione non è semplice perché la burocrazia è difficile e complicata. Ibrahima è un ragazzo che mi è stato segnalato, lo abbiamo seguito e abbiamo assecondato la sua voglia di ritornare a giocare in Italia. Parla perfettamente italiano e questo è un grandissimo vantaggio. È un attaccante di forza che sa proteggere palla e che sa attaccare la profondità. È un ragazzo che ci darà una grossa mano”.