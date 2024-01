Calcio C/F, niente da fare per Molfetta: Trastevere espugna il Poli

Il Trastevere passa dal botteghino del Paolo Poli, incassa la vittoria e ritorna a casa con i tre punti. Le biancorosse della Molfetta Calcio ci provano a fermare le capitoline, ma l’illusione del miracolo dura solo venti minuti. Tanto passa dal momentaneo pareggio di Flavia Petruzzella al raddoppio della squadra romana con Cicchinelli che galvanizza le proprie compagne abili successivamente a mettere in cassaforte i tre punti.

Questa in sintesi la cronaca della partita andata in scena al Paolo Poli, con la Molfetta Calcio Femminile che scende in campo con la voglia di giocarsela. Al Trastevere Calcio bastano cinque minuti per andare in vantaggio con Stivaletta brava a deporre in rete un assist di Zuzzi. Il Molfetta, riparte e all’11 trova il pareggio con Petruzzella (convocata insieme ad Angela di Grumo nella rappresentativa Puglia) pronta a sfruttare una corta respinta del portiere su una punizione battuta da Fiore.

Il Molfetta crede nell’impresa e cerca di imbastire azioni offensive senza però giungere a conclusioni degne di nota. Alla mezz’ora, invece, il Trastevere trova il raddoppio con Cicchinelli. Nel giro di sei minuti le romane dilagano prima con Ferrazza e poi con Stivaletti. Sul 1-4 l’arbitro manda a riposo le due squadre. Nella ripresa, non basta alle biancorosse tanta buona volontà per impensierire la retroguardia avversaria.

Tra le azioni più salienti, da segnalare soltanto il colpo di testa di Angela Di Grumo che finisce fuori di poco. Le due squadre si affrontano a centrocampo con il Molfetta che costruisce e il Trastevere che argina. Nel finale arriva il sigillo per la squadra capitolina con Capellupo che chiude i conti definitivamente.

Una vittoria che permette al Trastevere di continuare a inseguire la capolista Vis Mediterranea, mentre in fondo alla classifica si accende la sfida per le squadre che lottano per non retrocedere. Per le ragazze biancorosse diventano fondamentali le prossime due gare con il Grifone, domenica prossima, e la sfida in terra calabra con il Coscarello. Tutto questo per poter continuare a sperare nella possibilità di poter difendere la categoria conquistata la passata stagione e soprattutto per non deludere le bambine di Molfetta che sognano di poter nel futuro realizzare questo sogno.

Molfetta Calcio-Trastevere Calcio 1-5 (1-4)

Marcatori: 5’ Stivaletta (f), 11’ Petruzzella (M), 31’ Cicchinelli (F), 35’ Ferrazza (F), 37’mStivaletta (F), 84’ Capellupo (F)

Molfetta Calcio: Stella, Di Grumo, Ladisa, Cantatore, Lippolis (45’ De Musso), Fiore, Pellegrini (83’ Capriati), Rotondo (90’+1’ Cimadomo), Riboldi, Sgaramella, Petruzzella. Panchina: Lerario, Lamartina, Messina, Carrante, Alfonso. All. Bleta.

Trastevere Calcio: Dilettuoso, Deangelis, Passarani (63’ Buckers), Ferrazza, Sheppard, Berarducci (84’ Cesarini), Felici (54’ Capellupo), Fabi (54’ Carosi), Zuzzi (54’ Serao). Panchina: Conti, Lore. All. Ciferri.

Arbitro: Antonio Cecchi di Moliterno. Assistenti: Mazzarelli e Doronzo di Barletta.

Ammoniti: Di Grumo, Pellegrini, Rotondo (M), Fabi (T).

