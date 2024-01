Eccellenza, preannuncio di reclamo per due gare

GARE DEL 20/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 20/ 1/2024 BRILLA CAMPI – ARBORIS BELLI 1979

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.S.D.BRILLA CAMPI ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE – CARAVAGLIO DAVIDE (BRILLA CAMPI) Teneva condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (CFR art. 36 comma 1 lett. A CGS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR) – FERNANDEZ GAGLIARD GUILLE (ARBORIS BELLI 1979) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) FERRANTE FLAVIO (ARBORIS BELLI 1979) POLETI CARLO (BRILLA CAMPI)

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 21/ 1/2024 CALCIO S.PIETRO VERNOTICO – MESAGNE CALCIO 2020

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020 ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

