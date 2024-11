Eccellenza, Montescaglioso: la cura Lopraino funziona

E un Montescaglioso calcio che vince e convince quello visto nelle ultime due partite con Melfi e Tricarico che sono valsi 6 punti con un notevole balzo in classifica, salendo a quota 15 punti e restando in scia delle capoliste Ferrandina e Tolve.

Una cura Lopraino che sembra dare i suoi frutti. Dopo i pareggi contro Oppido e Pomarico, la squadra sembra essersi sbloccata con due vittorie consecutive entrambe per 3-1, con mister Lopraino che da quando siede sulla panchina biancazzurra ha colto 8 punti in 4 partite.

Il tutto reso fattibile da una continuità di risultati preziosi nel non distogliere l’obbiettivo dalla vetta della classifica . Un eventuale passo falso delle capoliste avrebbe consentito di accorciare ulteriormente a due punti dalla vetta , ma il futuro prossimo riconduce i falchi a domenica prossima quanto saranno di scena a Brienza. Continuita’ di rendimento e distribuire le forze fisiche e mentali di partita in partita potrebbero risultare io segreto per alimentare la corsa alla vetta.

Mister Lopriano ,però chiede ai suoi di restare concentrati sul proprio percorso, senza guardare altrove e senza perdere la concentrazione – Continua Lopraino -che parla di Joao Moraes ,ha fatto un discorso nello spogliatoio ha detto delle parole bellissime che secondo me hanno spronato la squadra ha dare qualcosa in più da vero trascinatore dimostrando in campo le sue qualita’ tecniche ed umane con una prestazione incredibile e questo che devono capire tutti quella di mettere la qualità al servizio della squadra. I campionati si vincono lottando ,soffrendo pero’ se una squadra ha qualità le deve sfruttare. Se noi abbiamo giocatori come Joao e tanti altri all’ interno della squadra possiamo dire la nostra fino alla fine.

Dello stesso avviso Joao Moraes : Abbiamo fatto una bella prestazione dovuta specialmente al frutto degli allenamenti settimanali – Continua Joao- e’ bello giocare difronte ai tifosi di Montescaglioso sempre calorosi e passionali. Stiamo imparando a giocare questo campionato piano piano . Adesso dobbiamo continuare così .

