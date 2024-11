Vela, Luca Ottolino si aggiudica la 38ª Mediterranean Cup

Una stagione agonistica di grande successo quella del CV Bari e della sua squadra Optimist che nei giorni scorsi ha ottenuto nuovi importanti risultati conquistando la Mediterranean Cup e salendo sul podio del Trofeo Raul Gardini.

Luca Ottolino si aggiudica la 38ª Mediterranean Cup lo storico trofeo di fine stagione nelle acque dello stretto di Messina con l’ottima organizzazione del Circolo Velico Reggio. Sette le prove portate a termine nella Div A e sei nella Div B con vento dai 5 ai 15 nodi su un campo di regata sempre molto difficile per via delle correnti che caratterizzano le coste dello stretto.

Ottimi risultati anche per Gianmarco Russo 2⁰ classificato e seguito al 4⁰ posto da Nicola Di Pilla. Molto bene anche Carol Veneri che si è classificata 8ª in generale e 3ª femminile. Risultati, questi, che sommati tra loro hanno consentito alla squadra biancorossa di aggiudicarsi il premio come miglior team della Div A.

In Div B ottimo Matteo d’Addabbo che ha chiuso al 3⁰ posto assoluto e 1° dei nati 2015, i più piccoli della categoria.

“Sono molto soddisfatto di questa chiusura di stagione che ha visto nei giorni scorsi la nostra squadra salire prima sul podio della terza edizione del Trofeo Raul Gardini conquistando il secondo posto tra i migliori team nelle acque di Marina di Ravenna, e oggi conquistare il gradino più alto sul podio di uno dei più storici e importanti trofei della classe Optimist. Adesso – conclude il tecnico Beppe Palumbo – la stagione continuerà con i vari raduni tecnici e la preparazione per le regate che ci aspettano nel 2025”.

