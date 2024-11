Serie B, gli arbitri designati per la 13a Giornata

Le designazioni arbitrali per le gare valide per la 13a Giornata del campionato di Serie B in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

SERIE B / 13a GIORNATA

Venerdì 08/11/2024

Frosinone-Palermo (20.30): Marchetti di Ostia Lido

Sabato 09/11/2024

Brescia-Cosenza (15.00): Santoro di Messina

Modena-Carrarese (15.00): Perri di Roma 1

Pisa-Sampdoria (15.00): Pairetto di Nichelino

Sudtirol-Sassuolo (15.00): Giua di Olbia

Mantova-Cremonese (17.15): Perenzoni di Rovereto

Domenica 10/11/2024

Cittadella-Cesena (15.00): Dionisi di L’Aquila

Juve Stabia-Spezia (15.00): Tremolada di Monza

Reggiana-Catanzaro (15.00): Prontera di Bologna

Salernitana-Bari (17.15): Marinelli di Tivoli

