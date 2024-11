Monopoli, Colombo si gode un super Vazquez: sei gol stagionali per l’argentino

Un pareggio double face. Da un lato la soddisfazione per un filotto positivo che prosegue e che lunedì sera ha toccato quota sei partite consecutive senza sconfitte all’attivo, dall’altra qualche recriminazione di troppo per un rendimento interno che continua a essere non esaltante: difficile comprendere quale sentimento prevalga in casa Monopoli a qualche giorno di distanza dall’1-1 del Veneziani contro il Picerno dell’ex Tomei. Un segno X che tiene il Gabbiano su in classifica, al terzo posto insieme al Giugliano, a -2 dall’Audace Cerignola secondo e a -6 dal Benevento primo, ma che poteva essere qualcosina in più se solo si avesse avuto la forza di conservare il vantaggio conquistato grazie al calcio di rigore trasformato da Vazquez.

Già, Vazquez, la vera arma in più a disposizione di Colombo in questa fase di stagione. L’attaccante argentino, senza dubbio il colpo principale dell’ultima sessione di mercato condotta da Chiricallo, si sta caricando la squadra sulle spalle a suon di gol e di giocate di qualità: suoi, oltre alla già citata rete di lunedì, erano stati i due centri che a tempo quasi scaduto avevano consentito ai pugliesi di rimontare eroicamente il Trapani in 10 contro 11, suo era stato lo splendido velo che a Latina nel turno infrasettimanale aveva messo Bulevardi davanti alla porta. Sono sei gli acuti complessivi fino a questo momento tra campionato e Coppa Italia di Serie C, quel che basta per renderlo di gran lunga il capocannoniere più prolifico in stagione per il Monopoli, l’uomo che più di ogni altro è capace di determinare.

Che sia in tandem con Grandolfo o con Yeboah, Colombo sa di poter fare affidamento su di lui che in carriera ha vinto campionati di C e ha calcato palcoscenici importanti del nostro calcio. Chissà che a 31 anni l’attaccante nativo di San Martìn, dopo tanto recente girovagare, non possa finalmente aver trovato la sua definitiva stabilità.

