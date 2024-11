Eccellenza: Molfetta Calcio travolto in casa, presidente Bufi infuriato

Pesante sconfitta per la Molfetta Calcio, travolta in casa da un Corato rinato, che si impone per 5 a 0. Un vero e proprio tonfo per i biancorossi di mister Traversa, che delude le aspettative nella lotta salvezza e scatena la rabbia del presidente Saverio Bufi.

Con una formazione rinnovata e piena di debutti, come il giovane Stefano Del Rosso in porta e i neo-acquisti Moccia e Ruggiero a centrocampo, la Molfetta tenta di opporre resistenza. Ma dopo pochi minuti, il Corato si porta in vantaggio con Frappampina, segnando su un’azione contestata dai padroni di casa, che chiedevano l’interruzione per un fallo non fischiato.

Nonostante alcuni tentativi di Molfetta, come la conclusione debole di Triarico e il colpo di testa respinto di Bozzi, il primo tempo si chiude sull’1-0 per gli ospiti. Nella ripresa, mister Traversa prova a scuotere la squadra, ma al 15’ i biancorossi sfiorano solo il pareggio. Poi, è il Corato a dilagare: Dargenio e Ingredda approfittano degli errori difensivi avversari per segnare il secondo e terzo gol, mentre Sidibe chiude la partita con una doppietta nel finale.

La Molfetta Calcio, visibilmente in difficoltà, deve ora archiviare in fretta questa gara e prepararsi per la trasferta contro l’Atletico Racale, sperando di riprendere la marcia verso la salvezza.

Tabellino

MOLFETTA CALCIO – CORATO 0-5

Reti: 12’ pt Frappampina, 33’ st Dargenio, 35’ st Ingredda, 44’ st Sidibe, 48’ st Sidibe.

Molfetta Calcio: Del Rosso, De Palma, Colangione (90’ Vino), Morra (65’ Mastrorilli), Bozzi, La Pietra, Triarico (56’ Colamesta), Esposito, Leuzzi, Moccia, Ruggiero. Panchina: Viola, Romanelli, Lafronza, Rizzi, Carlucci, Suriano G. All. Traversa.

Corato: Zinfollino, Colaci (85’ Gueye), Rantucho, Dispoto, Fanelli (81’ Mastrapasqua), D’Alba, Volpe, Joof (46’ Dargenio), Ingredda (81’ Ivanov), Frappampina (74’ Caradonna), Sidibe. Panchina: Lacirignola, Suriano M., Calò, Massari. All. Dodou Diaw.

Arbitro: Matera Marco di Matera. Assistenti: Alfieri Filippo di Lecce e Chiricallo Roberto di Bari.

Ammoniti: Colaci, Fanelli, Volpe, Ingredda, Esposito e Colangione.

Espulsi: Traversa, allenatore della Molfetta Calcio e Michele Renda, preparatore dei portieri del Corato.

Recupero: 3’ pt – 5’ st.

