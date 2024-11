Costa d’Amalfi, lo sfogo di Savino: “Rigore scandaloso, chiediamo rispetto”

“Quanto accaduto oggi pomeriggio fa male al calcio. Tutte le società che partecipano al campionato di serie D, meritano rispetto. Rispetto per gli enormi investimenti, per i tifosi, per gli atleti e per tutti coloro che lavorano in una squadra di calcio. Il rigore fischiato questo pomeriggio contro il Costa d’Amalfi è un vero e proprio scandalo. Un fallo subito da un nostro difensore con i nostri ragazzi in vantaggio per 1-O diventa l’occasione per rubarci punti preziosi, punti sudati, punti meritati, ancora una volta. Chiediamo e pretendiamo rispetto per noi e per tutte le società di serie D, che sono costrette a subire ed a pagare, per errori che rischiano di compromettere gli enormi sacrifici profusi”.

Si è espresso così in una nota ufficiale il presidente del Costa d’Amalfi Nicola Savino dopo la sconfitta per 2-1 maturata in rimonta a Francavilla contro la Virtus. Il numero uno dei costieri fa riferimento all’episodio che ha visto i padroni di casa pareggiare l’iniziale vantaggio degli ospiti su calcio di rigore (a suo avviso generoso).

