Promozione, la Virtus Bisceglie incassa la sesta sconfitta stagionale

Rientro senza punti per la Virtus Bisceglie, che nella trasferta con il Capurso incassa la sesta sconfitta del campionato. La squadra di mister De Francesco ha ceduto per 3-1, tradita dalla concretezza dei padroni di casa e dalla tripletta del centravanti Fieroni, capocannoniere del girone A di Promozione.

Il primo tempo ha visto una partenza in salita per Di Franco e compagni, in svantaggio già al 12’. La reazione della Virtus non si è fatta attendere, con Bovio che ha riportato il risultato in parità al 17’ su calcio di rigore. La frazione è scivolata senza particolari emozioni fino all’intervallo.

Nella ripresa, però, sono arrivate le maggiori recriminazioni per gli ospiti, che hanno sciupato tre chiare occasioni da gol. Vecchio ha sfiorato l’incrocio con un tiro dalla distanza, Losapio ha mancato clamorosamente un “rigore in movimento” e Campanale ha calciato addosso al portiere avversario a pochi passi dalla porta. Fieroni, invece, non ha perdonato, siglando il 2-1 al 76’ su calcio piazzato e chiudendo i conti su rigore due minuti dopo.

Ora la Virtus è attesa dallo scontro salvezza contro il Bitritto Norba, domenica prossima sul campo di casa del “Di Liddo”: una sfida cruciale da preparare con grande attenzione.

