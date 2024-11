Taranto, Campbell saluta la squadra alla vigilia del match col Cerignola

Nel pomeriggio di domenica 10 novembre, Mark Campbell, frontman del fondo anglo-americano pronto a rilevare il Taranto dalla famiglia Giove, si è recato allo Iacovone per far visita alla squadra e allo staff tecnico, alla vigilia della sfida casalinga con il Cerignola. Campbell, che nelle prossime ore dovrebbe chiudere definitivamente il passaggio di quote, ha seguito la sgambata fermandosi a parlare con Michele Cazzarò, il quale siederà ancora panchina per sostituire il “malato” Gautieri. L’imprenditore americano sarà sugli spalti dello Iacovone per assistere al monday night che sarà trasmesso in diretta da Antenna Sud (canale 14 del DTT solo per Puglia e Basilicata, no streaming).

