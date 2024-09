Eccellenza, Molfetta Calcio: prima vittoria in campionato

La Molfetta Calcio conquista la sua prima vittoria in campionato con un meritato 2-1 contro il Ginosa. Una prestazione di grande orgoglio e cuore da parte dei biancorossi, che avrebbero potuto vincere con un margine più ampio viste le numerose occasioni create. Questo successo rappresenta una boccata d’ossigeno per l’ambiente e infonde ottimismo per il prosieguo di un campionato finora difficile.

Per l’importante sfida casalinga, mister Carbone ha rivoluzionato la formazione titolare, schierando Colangione in difesa al suo esordio, preferendo Tupputi a Ciranna a centrocampo, e inserendo Triarico in attacco al posto di Dal Cason. Nonostante un buon possesso palla, la Molfetta si è trovata sotto al 17’, quando il Ginosa è passato in vantaggio con un rigore trasformato da Richella, dopo un presunto fallo di Colangione.

La reazione della Molfetta non si è fatta attendere e al 30′ è arrivato il meritato pareggio: un’azione corale ha portato La Pietra a servire Barrasso, che ha realizzato con freddezza. Prima della fine del primo tempo, i padroni di casa hanno sfiorato il raddoppio in più occasioni, ma senza riuscire a concretizzare.

Nel secondo tempo, il Ginosa ha cercato di essere più propositivo, ma al 17′ è stata la Molfetta a trovare il gol del vantaggio: La Pietra ha sfruttato una mischia in area per siglare il 2-1. Nonostante qualche tentativo degli ospiti, i biancorossi hanno gestito il risultato fino al triplice fischio.

Con questa vittoria, la Molfetta Calcio guarda con più fiducia alla prossima sfida, che la vedrà impegnata in trasferta contro l’Atletico Acquaviva.

MOLFETTA CALCIO-GINOSA 2-1

Reti: 17′ pt Richella (rig.), 30′ pt Barrasso, 17′ st La Pietra.

Molfetta Calcio: Liso, Romanelli, Tupputi (18′ st Comitangelo), Colangione, Barrasso [k], Morra, La Pietra, Triarico (40′ st Maggiari), Potenza, Esposito (18′ st Carannante), Colamesta (31′ st Leuzzi). Panchina: De Santis, Forgione, Ciranna, Carlucci, Calabria. All. Carbone Christian.

Ginosa: Coletta, Lenoci, Larizza (31′ pt Lazazzara), Partipilo, Pizzo, Patronelli, Schirizzi, Richella [k], Maiorino, Vapore (15′ st Gatto), Gallitelli. Panchina: Santoro, Guglielmi, Massaro, Fede, Giaracuni, Verdano, D’Introna. All. Genchi Giuseppe.

Arbitro: Consales Daniele di Foggia.

