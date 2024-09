Bisceglie condanna insulto razzista ai danni di Kone

Durante la partita disputata dal Bisceglie a Massafra, uno degli atleti più rappresentativi della squadra, Morifere Kone, è stato vittima di un insulto razzista proveniente dal settore ospiti. Il calciatore stesso ha confermato di aver sentito l’offesa da parte di una persona non identificata.

La società Bisceglie Calcio ribadisce che la grande maggioranza dei suoi tifosi non si spingerebbe mai a simili atti di grave entità, ma riconosce che episodi del genere, anche se isolati, non possono essere ignorati. Il club ha sempre accettato critiche sul piano sportivo, ma non tollera offese personali, specialmente se legate a motivi razziali.

Il presidente, il consiglio direttivo e tutto lo staff del Bisceglie Calcio 1913 esprimono solidarietà a Morifere Kone, garantendogli pieno sostegno e ribadendo con forza che nella comunità del Bisceglie non c’è spazio per il razzismo.

