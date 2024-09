Eccellenza, doppietta di Russo: Bisceglie cade a Massafra

Il Bisceglie non muove la propria classifica dopo la trasferta di Massafra, valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza Puglia: la gara giocata allo Stadio “Italia” termina infatti 2-0 a favore dei giallorossi.

Le reti arrivano entrambe dai piedi di Nicola Russo, che al 14’ realizza un rigore assegnato per un mani di Pedrini in area e al 49’ raddoppia con un preciso diagonale. Ai nerazzurri non mancano un paio di occasioni buone, tanto nel primo tempo con Koné e Pedrini quanto nella ripresa con Ferracci, ma il gol non arriva.

La cronaca

Il cielo è leggermente velato sopra l’impianto di Massafra, la cui capienza è ridotta a causa dei lavori alla tribuna principale ma che vede una buona presenza di sostenitori arrivati da Bisceglie. La squadra di Valeriano Loseto sembra mostrare un buon piglio nella primissima fase del match, ma uno sfortunato episodio gira subito l’incontro a favore dei padroni di casa: per l’arbitro Isnardi, Pedrini tocca fallosamente il pallone con il braccio in area sugli sviluppi di un’azione da palla ferma e assegna, tra le proteste dei calciatori in maglia bianca, un calcio di rigore che Russo trasforma quando è scoccato il 14’.

La risposta, quasi immediata, è affidata ai piedi di Koné e Pedrini: Pizzaleo respinge due tiri in rapida successione dei calciatori del Bisceglie, il pallone torna ancora fra i piedi dell’ivoriano per una terza conclusione che però finisce alta. Il Bisceglie c’è e vuole il pareggio: al 28’ il portiere del Massafra è ancora efficace sulla gran botta dal limite di Sottile, un minuto dopo un presunto tocco di mani nell’area della squadra di casa scatena le proteste di Palazzo (capitano di giornata, in assenza dell’infortunato Stefanini) e compagni, ma per l’arbitro non ci sono irregolarità. Nel finale di tempo cresce il Massafra: Tarolli è bravo su Spataro al 35’ e Girardi al 42’, si va all’intervallo sull’1-0.

Il secondo tempo inizia con gli stessi ventidue del primo e con lo stesso canovaccio dei minuti precedenti alla pausa: stavolta, però, Tarolli non riesce ad evitare il peggio e al 49’ viene superato dal diagonale di Russo lanciato in contropiede: 2-0 Massafra. Mister Loseto corre ai ripari e cambia modulo, passando dal 3-5-2 al 3-4-3 con l’entrata in campo di Ortiz al posto di De Vivo al 56’.

Seguono, al 60’, gli ingressi di Mangialardi e Cutrignelli per Carullo e Pulpito, dieci minuti dopo quello di Athos Ferracci per Palazzo, che lascia il ruolo di capitano a Koné. Proprio Ferracci, fra il 72’ e il 75’, ha un paio di occasioni buone per accorciare le distanze: nel primo caso il pallone calciato dall’argentino finisce alto, nel secondo la sfera, colpita di testa dal numero 59 in maglia bianca su assist di Pedrini, sfiora di poco il montante alla destra dell’estremo difensore avversario. Nel finale c’è Polichetti al posto di Pedrini ma la sostanza non cambia e nonostante sei minuti di recupero il forcing biscegliese non porta il risultato sperato: finisce 2-0 per il Massafra.

Loseto e i suoi ragazzi lavoreranno già dal ritorno a Bisceglie per superare il momento difficile e far sì che la squadra arrivi nella miglior condizione possibile alla prossima partita, in programma domenica 29 in casa contro il Corato.

MASSAFRA-BISCEGLIE 2-0

RETI: pt 14′ Russo (rig.); st 4′ Russo.

MASSAFRA (4-2-3-1): Pizzaleo; Galetta (32’ st Quazzico), Nobile P. Carlucci, Secondo; Perrino, D’Arcante; Girardi (15’ st Marzio), Spataro (22’ st Sergio), Russo (32’ st Fabiano); Serafino. Panchina: De Angelis, Tinelli, G. Galeone, Mirizzi, M. Galeone. All. Malacri.

BISCEGLIE (3-5-2): Tarolli; Colella, Sottile, De Vivo (11’ st Ortiz); Carullo (15’ st Mangialardi), Visani, Pulpito (15’ st Cutrignelli), Pedrini (42’ st Polichetti), G. Carlucci; Koné, Palazzo (25’ st Ferracci). Panchina: Della Pina, Muciaccia, Beniti, Dascoli. All. Loseto.

ARBITRO: Isnardi di Albenga. Assistenti: Chiricallo e Prigigallo di Bari.

NOTE: angoli 4-3 Recupero: pt 4′ ; st 6′.

Ammoniti: P. Carlucci, De Vivo, Carullo, Serafino, Pulpito, Loseto (allenatore Bisceglie), Sergio, Marzio.

