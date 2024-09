Eccellenza, UC Bisceglie-Acquaviva: 1-1 dopo una sfida combattuta

Finisce 1-1 la sfida tra Unione Calcio e Atletico Acquaviva, al termine di una partita in cui i padroni di casa hanno faticato nel primo tempo, per poi reagire con cuore e carattere dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Gli azzurri, nonostante l’espulsione di Ngom al 57′, hanno trovato il pareggio negli ultimi minuti, conquistando un prezioso punto che li mantiene in corsa in classifica.

La partita è iniziata con l’Atletico Acquaviva più propositivo e in controllo del possesso palla. Poche però le occasioni da gol nella prima mezz’ora, con un tentativo di Marasciulo al 14′ e una conclusione di Assenti subito dopo. Al 31′, però, gli ospiti trovano il vantaggio grazie a Emané, che ribatte in rete dopo che un tiro di Gernone si era stampato sulla traversa.

La reazione dell’Unione Calcio non si fa attendere: Zinetti sfiora il pareggio due volte poco dopo, ma la prima frazione si chiude con i padroni di casa sotto di un gol.

Nel secondo tempo l’espulsione di Ngom sembra complicare i piani dell’Unione, ma i ragazzi non si arrendono e, nonostante una grande occasione sprecata da Guglielmi per il raddoppio degli ospiti, trovano nuova energia. Al 79′ Pelosi colpisce la traversa, preludio del pareggio che arriva pochi minuti dopo, con Farinola che insacca di testa su calcio d’angolo battuto da Zinetti.

Nel finale le squadre si affrontano a viso aperto, con occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia: 1-1 al triplice fischio, con l’Unione che porta a casa un punto prezioso nonostante le difficoltà.

UC Bisceglie-Atletico Acquaviva 1-1

Reti: 31′ Emané (A) 81′ Farinola (U)

UC Bisceglie: Lullo, La Notte, Ngom, Adrian, Farinola, Ziani (69′ Suriano), Binetti (55′ De Blasio), Andriano, Zinetti, Amoroso (88′ Dembelé), Dell’Olio (57′ Pelosi). Panchina: Lutzardo, De Marco, Dicorato, Petrizzelli, Soldani. All. Monopoli.

Atletico Acquaviva: Bozzi, Di Cillo, Difino (54′ Farella), Campanella, Asselti, Marasciulo (88′ Laneve), Taal, Gernone, Novelli (65′ Vigna), Emane (77′ Bongermino), Guglielmi. Panchina: Sanrocco, Lovero, Bellomo, Capozzo, Kijera. All. Leonino.

Ammoniti: 26′ Binetti (U), 50′ Difino (A), 55′ Guglielmi (A), 70′ Di Cillo (A), 73′ Taal (A).

Espulsi: 57′ Ngom (U).

Arbitro: Giulio Quarta (Lecce). Assistenti: Cosimo De Stena (Molfetta) – Filippo Alfieri (Lecce).

