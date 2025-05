Playoff Serie C, giudice sportivo: 2 giornate a Scheffer dell’Atalanta U23

Il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo le gare d’andata dei quarti dei playoff di Serie C.

CALCIATORI: 2 giornate a Scheffer Bracco (Atalanta U23); un turno a Cargnelutti e Di Pasquale (Crotone)

DIRIGENTI: Raffaele Vrenna (Crotone) inibito fino al 31 luglio 2025.

AMMENDE SOCIETÀ: 3.000 euro alla Giana Erminio, per due l’accensione di un fumogeno in Tribuna dopo una rete, con conseguente sospensione del match per circa 30 secondi a causa della visibilità compromessa per il VAR; ritardo dell’ingresso in campo di un proprio tesserato, che ha comportato uno slittamento dell’inizio della partita di quattro minuti. 1.200 euro alla Ternana, i cui tifosi, nel settore ospiti, hanno lanciato quattro fumogeni durante e al termine della partita causando due sospensioni temporanee dell’incontro e bruciature al manto erboso.

