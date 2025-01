Eccellenza, Gallipoli: Amarildo Junior Leirosa è il nuovo centravanti

Il Gallipoli annuncia l’arrivo dell’attaccante brasiliano Amarildo Junior Leirosa. Con i suoi 192 cm di altezza, Amarildo incarna il classico centravanti d’area di rigore: fisico imponente, abilità nel gioco aereo e una spiccata capacità di trasformare le occasioni in gol.

Dotato di una tecnica raffinata e di un tiro potente, il brasiliano ha maturato esperienze significative in diversi campionati europei. In Polonia ha giocato nell’Olimpia Grudziadz (Terza Liga), mentre a Malta ha indossato la maglia del San Gwann FC (Serie B). Il suo percorso lo ha poi portato in Italia, dove ha militato nel Tricarico (Eccellenza Lucana) e nel Calpazio (Eccellenza Campana), affermandosi come attaccante affidabile e decisivo.

Con Amarildo, il Gallipoli si assicura un giocatore di esperienza internazionale, qualità fisiche notevoli e senso del gol, caratteristiche che saranno fondamentali per affrontare con ambizione le sfide della stagione.

