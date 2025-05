Ganfornina: “Complimenti al Casarano per la promozione e grazie Altamura per l’opportunità”

Fran Ganfornina non dimentica il passato. Il centrocampista spagnolo si è complimentato con gli ex compagni del Casarano per la promozione in Serie C con un post apparso sui propri social. Ganfornina ha vestito la maglia rossazzurra dal settembre 2024 al gennaio 2025, collezionando 13 presenze. L’ex Real Madrid, inoltre, ha ringraziato il Team Altamura, club in cui ha militato nella seconda parte di stagione e con cui ha raggiunto l’obiettivo della permanenza in terza serie:

“Voglio ringraziare il Casarano e congratularmi con voi per la promozione in Serie C.

E al Team Altamura, per avermi dato l’opportunità di tornare al calcio professionistico e soprattutto felice di aver raggiunto l’obiettivo di restare un altro anno in Serie C.

Sono felice e grato al calcio per avermi dato così tanti buoni amici quest’anno. Il regalo più bello che una persona possa ricevere è questo: circondarsi di brave persone e averle per tutta la vita”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author