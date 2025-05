Bari: Anziano scavalca balcone, tempestivo l’intervento della Polizia

Attimi di grande apprensione si sono vissuti questo pomeriggio a Bari, quando un uomo anziano ha rischiato la vita tentando di scavalcare la ringhiera del balcone della propria abitazione.

L’uomo, è salito su una sedia ha scavalcato la ringhiera rischiando di precipitare. La prontezza e il coraggio di due agenti della questura di Bari si sono rivelati fondamentali per evitare una tragedia.

Dopo aver tentato di avvicinare l’uomo dal balcone sottostante, i poliziotti sono riusciti ad entrare nell’appartamento, mentre la moglie anziana cercava disperatamente di dissuaderlo.

Grazie al loro tempestivo intervento, i due agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, a tirarlo in salvo e a metterlo in sicurezza. Questa volta, fortunatamente, possiamo raccontare una storia a lieto fine.

Tuttavia, l’episodio getta ancora una volta luce sul profondo disagio che può affliggere le persone anziane, spesso sopraffatte dal peso della vecchiaia, dalla solitudine o da problemi personali che sembrano insormontabili, spingendole a cercare una soluzione tragica alla loro sofferenza.

Resta la riflessione sulla necessità di maggiore attenzione e supporto per coloro che vivono momenti di fragilità e disperazione.

