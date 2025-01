Giugliano-Cerignola 1-3, Raffaele: ‘La squadra ha reagito come volevo’

Il Cerignola torna a brillare con una prestazione di carattere e concretezza, imponendosi per 3-1 sul campo del Giugliano nella partita disputata il 17 gennaio 2025. La squadra di Giuseppe Raffaele ha dimostrato una grande capacità di reazione, confermando le qualità che stanno emergendo nelle ultime giornate di campionato. A fine partita, Giuseppe Raffaele ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori: “La squadra ha reagito esattamente come volevo. È importante dimostrare carattere in partite difficili come questa, e lo abbiamo fatto. Questo risultato ci dà fiducia per il prosieguo del campionato”. Di seguito, l’intervista completa:

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author