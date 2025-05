Fidelis Andria, Lamorte: “Priorità alla ristrutturazione societaria”

Dopo l’eliminazione dai playoff per mano del Martina, per la Fidelis Andria è tempo di programmare la prossima stagione. Una nuova stagione che comincerà nel segno di una nuova società. Nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud, l’ex amministratore della compagine federiciana, Pietro Lamorte, ha dichiarato: “Tutti i riflettori sono puntati sulla Fidelis che ad inizio anno era la compagine favorita insieme al Casarano. In questo momento, la Fidelis Andria ha una strada importante da percorrere, con il passaggio di consegne da una società all’altra. La nuova società di Vallarella si è presa la responsabilità di permettere al pallone di continuare a rotolare, passando per una ristrutturazione societaria. La priorità deve essere questa, prima di dettare le linee guida sul tipo di campionato da svolgere. Sembra quasi scontato che l’obiettivo sportivo debba essere quello di essere nuovamente protagonisti ma chiedo calma a tutti perché prima viene il processo di trasformazione societaria e di ri-equilibrio. Potrebbe anche essere un campionato di transizione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author